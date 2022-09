Pioli pronto a spiazzare Spalletti: la possibile scelta a sorpresa

Manca sempre meno al big match di giornata tra Milan e Napoli, che chiuderà il settimo turno del campionato di Serie A. Un match che, nonostante si tratti di una sfida nella fase iniziale di stagione, può dire molto sulle ambizioni delle due squadre in vista dei prossimi mesi. Per questo, per entrambe le compagini è vietato sbagliare.

La squadra di Luciano Spalletti cerca il colpaccio, per cercare di distanziare in classifica i Campioni d’Italia, chiamati a loro volta a confermare l’ottima vittoria casalinga contro la Dinamo Zagabria in Champions League.

Krunic titolare? Pioli pronto alla scelta a sorpresa

Sia Luciano Spalletti che Stefano Pioli devono fare a meno di pedine fondamentali per i propri scacchieri: i partenopei non avranno l’attaccante Victor Osimhen, mentre per i padroni di casa è fuori per squalifica Rafael Leao.

Se in casa Napoli i dubbi di formazione sembrano essere sciolti, lo stesso non si può dire per Pioli, che valuta una possibile scelta a sorpresa dal 1′.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Rade Krunic dovrebbe essere titolare, che con ogni probabilità ha vinto il ballottaggio con Junior Messias. Una scelta a sorpresa, seppur dettata dall’emergenza a sinistra dei rossoneri.

Stefano Pioli (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Nel caso in cui l’ex Empoli dovesse essere titolare, i rossoneri sono pronti a spostarlo a destra, con Saelemaekers spostato a sua volta a sinistra.