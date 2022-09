Meglio di Leao: il dato che incorona Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è sicuramente l’uomo copertina di questo inizio di stagione del Napoli. Il calciatore georgiano, arriva in estate dalla Dinamo Batumi per dieci milioni di euro, ha fatto subito innamorare i tifosi partenopei, folgorati dalle sue giocatore e dal suo grande impatto con la sua nuova realtà. Un inizio imponente anche per certi versi inaspettato, che ha smentito così gli iniziali scetticismi sul suo conto.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dovrà essere il numero 77 a caricarsi la squadra nella sfida di questa sera contro il Milan, in assenza di Victor Osimhen.

“Il KK georgiano – si legge – ha già dimostrato di avere “gamba” cioè la capacità di partire in progressione, con la dote non comune di riuscire a spostare la palla, spesso eludendo ogni forma di difesa dell’avversario. Chiedere ad Alexander-Arnold per informazioni. Il fortissimo terzino inglese del Liverpool è stato quasi demolito dai dribbling ubriacanti di Khvicha. E in quella notte magica di Champions, al suo esordio, l’esterno georgiano ha confezionato un assist a Simeone, strepitoso perché costruito con accelerazioni e dribbling disegnati“.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Quinto in Champions per dribbling, il dato

Kvaratskhelia in queste prime partite di Champions League – che hanno visto il Napoli vincere e convincere sia contro il Liverpool che contro i Rangers di Glasgow – è risultato il quinto in assoluto per dribbling.

“Statistiche Uefa alla mano, Kvara è quinto per dribbling, dietro Dembele, Vinicius, Jota, Mbappé”, si legge sul quotidiano.

Meglio anche di Rafael Leao, che questa sera invece sarà assente dopo l’espulsione rimediata contro la Sampdoria. L’ex Lille risulta sesto in questa classifica, alle spalle proprio del nuovo beniamino azzurro.