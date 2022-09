Sono ore difficili per Lorenzo Insigne e per la sua famiglia: nella giornata di ieri, Il Corriere della Sera ha rivelato che Jenny Darone, moglie dell’ex capitano azzurro, ha perso il terzo figlio della famiglia Insigne dopo Carmine e Christian: era in dolce attesa da sei mesi.

La famiglia si era chiusa nel silenzio dopo che il Toronto, circa una settimana fa, aveva annunciato l’assenza dagli allenamenti di Insigne per una situazione familiare complicata e che il suo compagno di squadra, Mimmo Criscito, era vicino alla coppia per supportarla in questo momento così delicato.

In questi minuti, è arrivato inoltre il messaggio social della SSC Napoli, apparso sul profilo Twitter ufficiale del club azzurro.

“Cara Jenny, caro Lorenzo, tutta la famiglia del Napoli vi è vicina e vi abbraccia forte”, si legge nel tweet.

Per questo tragico avvenimento, il calciatore non è stato convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, per i prossimi impegni in maglia azzurra previsti nella sosta dei campionati.