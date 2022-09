Gol capolavoro di Ounas: vittoria fondamentale per il Lille (VIDEO)

L’ultima sessione di mercato del Napoli ha letteralmente rivoluzionato la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha completato numerose operazioni in entrata e in uscita, riuscendo a rendere decisamente competitiva la squadra (e il bilancio in attivo) nonostante numerosi addii dolorosi.

Tra chi ha lasciato il Napoli c’è anche Adam Ounas. Arrivato all’ombra del Vesuvio nel 2017, l’algerino ha sempre faticato ad imporsi, venendo spesso girato in prestito. Nella passata stagione Spalletti ha insistito più volte perché rimanesse in azzurro, dichiarando di credere in lui ma utilizzandolo con il contagocce.

Ounas Lille

Dal primo settembre di quest’anno, l’ex Cagliari e Crotone è approdato in Francia e, dopo le passate esperienze con Bordeaux e Nizza, Ounas è tornato in Ligue 1, vestendo la maglia del Lille. Questa sera si è anche rivelato decisivo: il suo gol al 53′ – il primo in stagione – ha regalato ai francesi un’importante vittoria contro il Tolosa, che ha permesso di agganciare il Lione in quinta posizione.