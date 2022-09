VIDEO | LOZANO O POLITANO, CHI GIOCA CONTRO IL MILAN? NOTIZIA UFFICIALE!

Dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Luciano Spalletti in seguito alla vittoria netta di mercoledì sera sul campo del Glasgow Rangers, stamattina il Napoli è tornato ad allenarsi.

Gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center in vista del big match di domenica sera contro il Milan di Stefano Pioli: potrebbe essere visto già come un match scudetto la gara del San Siro delle 20,45, nonostante siamo ancora a settembre.

Tornando alla seduta di stamane, dopo una prima fase di attivazione in palestra in palestra, il gruppo squadra reduce dalla serata di Champions League ha svolto lavoro tecnico tattico, mentre coloro che non sono scesi in campo hanno concluso la sessione a ranghi ridotti.

La notizia positiva è che Lozano ha svolto tutta la seduta d’allenamento con il gruppo. Nelle ultime ore si parla addirittura di una maglia da titolare per il calciatore messicano, che si è ripreso da qualche acciacco fisico. Difficile togliere però, ad oggi, il posto a Matteo Politano, che è in forma e non solo fisica, perché mentalmente ha risposto presente nella gara dell’Ibrox Stadium, prendendosi la responsabilità di calciare il rigore dopo i due errori di Zielinski. Per quanto riguarda gli altri infortunati, Victor Osimhen ha svolto terapie, mentre Diego Demme ha svolto lavoro differenziato in campo.

#napoli #lozano #milan #sscnapoli #infortunio #spalletti

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/q58PVR3

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I