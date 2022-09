Home » News Calcio Napoli » L’ex Napoli a sorpresa: “Gli azzurri rischiano in Champions”

Con la vittoria di ieri contro i Rangers di Glasgow, il Napoli si è portato a quota sei nel girone A di Champions League: punteggio pieno e primo posto nel girone, in attesa del doppio confronto tra trasferta e casa contro l’Ajax, che può rivelarsi decisivo per le sorti dei partenopei nella competizione.

Secondo l’ex attaccante del Napoli, Roberto Sosa, si corre il rischio di cadere in alcune trappole. “Il Napoli non è ancora qualificato“, avverte l’argentino nel corso della trasmissione ‘Giochiamo d’anticipo‘, in onda su Televomero.

Speravo nel successo dell’Ajax ieri, perché con la vittoria possono sperare ancora nella qualificazione. Io dico di fare sempre attenzione al fattore emozionale, legato alla personalità dei giocatori. Anche l’anno scorso si poteva vincere lo Scudetto, serve equilibrio. Spalletti, con le sue maniere a volte belle e in altri casi alzando la voce, è l’unico che sta tenendo i piedi per terra. Io mi fido molto di lui, sa come gestire questi momenti e avrà imparato dagli errori dello scorso anno. Anche su Kvaratskhelia serve equilibrio, è un ragazzo di 21 anni”.