Offerta della Juve per Mertens? L’agente rivela: “La richiesta fatta al Napoli in confronto era bassissima”

L’addio di Dries Mertens al Napoli è stato uno dei più sofferti per i tifosi azzurri, considerando il forte legame che si era creato tra il belga e la città partenopea. Ad oggi l’ex numero 14 del Napoli è un giocatore del Galatasaray, ma non perde occasione per tornare nel capoluogo campano e allo Stadio Diego Armando Maradona, come successo per Napoli-Liverpool.

FOTO: Getty Images, Mertens al Napoli

Durante una puntata del podcast MidMid è intervenuto Stijn Francis, ex calciatore belga e agente di calcio vicino a Dries Mertens, che ha svelato alcuni retroscena legati al suo trasferimento.

Trattativa Mertens-Juventus: il retroscena

“Ci siamo accorti troppo tardi che la storia con il Napoli stava finendo. C’era una ingenua convinzione di poter restare, anche perché non abbiamo fatto mai pressione in senso contrario. A maggio-giugno era tutto da decidere, ma il rinnovo non si è concretizzato. Non chiedevamo molto. Se si confronta con l’offerta della Juventus, quello che abbiamo chiesto al Napoli è pochissimo. Non c’è stata negoziazione, si trattava di un prendere o lasciare“.

L’agente ha parlato di un contatto con la Juventus: “Con la Juve c’è stato un colloquio concreto e interessante, per noi e per Dries. Ma il cuore gli ha suggerito che non poteva farlo“.

“Uno dei suoi progetti era quello di giocare a Bali per un anno. Era forse un piano D piuttosto che un piano B ma era in ballo il Bali United, il campione d’Indonesia. Anversa? Non c’è mai stata una trattativa in merito. La richiesta è nata dopo il trasferimento al club belga di Toby Alderweireld, ma niente di più. Anche Dries non voleva tornare in Belgio”.