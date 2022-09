Deulofeu esce allo scoperto: “L’affare con il Napoli è saltato per un motivo”

A lungo inseguito dal Napoli, Gerard Deulofeu è rimasto all’Udinese nel corso della scorsa sessione di calciomercato.

A un certo punto dell’estate, lo spagnolo sembrava ormai a un passo dalla squadra azzurra, con molteplici contatti che si sono susseguiti tra i partenopei e l’Udinese per cercare di definire l’affare. La trattativa si è però arenata, con il Napoli che a quel punto si è guardato attorno, ripiegando sostanzialmente sul profilo di Giacomo Raspadori.

Lo stesso calciatore ha fatto chiarezza sulla vicenda, tornando sulla trattativa che ha avvolto di interrogativi il suo futuro e la sua permanenza in Friuli, spiegando inoltre il motivo del suo mancato approdo in maglia azzurra.

Deulofeu (Getty Images)

Di seguito, quanto evidenziato:

“Sono stato vicino al Napoli, ma io ho cambiato ruolo negli ultimi due anni: non sono più un esterno come lo ero prima, sono una punta o una seconda punta che gioca dentro il campo e queste sono le condizioni che avevo fissato per andare in un’altra squadra. Per questo è saltata. Ora sono felice e tranquillo all’Udinese”.