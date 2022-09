VIDEO | RISCATTO NDOMBELE: TUTTA LA VERITÀ SUL FUTURO

Tanguy Ndombele si è finalmente presentato al Napoli e ai tifosi napoletani. Il centrocampista francese, che non aveva iniziato benissimo la sua avventura in azzurro a causa della condizione fisica non perfetta, ha finalmente mostrato sprazzi di sè.

Ieri sera, nel match contro i Rangers, valido per il secondo turno di Champions League, ha segnato il suo primo gol in maglia Napoli e in città si è iniziato a parlare del suo riscatto, previsto per la prossima estate.

Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte, ha parlato delle condizioni e degli accordi tra Napoli e Tottenham per il riscatto di Ndombele. “Il Napoli potrà acquistare Ndombele per circa 25 milioni di euro che sicuramente è un riscatto molto alto. Il francese fu pagato dal Tottenham 70 milioni di euro, non dimentichiamolo. E sicuramente tornerà ad essere uno dei migliori centrocampisti in Europa. Al momento gli Spurs non lo vedono ma nemmeno lo buttano via. Ndombele vale e questi 25 milioni non sono casuali: sono la cifra che al Tottenham hanno a bilancio per lui. Se si rilanciasse a Napoli, la squadra inglese incasserebbe questi soldi e non ci perderebbe“.

