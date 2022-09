Barisic: “Abbiamo provato a farlo contro il Napoli”, poi l’elogio agli azzurri

Il Napoli di Luciano Spalletti è a punteggio pieno nel Girone A della UEFA Champions League, dopo le due vittorie contro il Liverpool e i Rangers di Glasgow.

In Scozia, la squadra azzurra è riuscita a sbloccare il match nella seconda frazione di gioco, dopo che la formazione di GIovanni van Bronckhorst ha cercato di pressare alto i partenopei per cercare di imbrigliare le fila agli avversari.

Mossa che è riuscita soltanto in parte: dopo l’espulsione di Sands per fallo da rigore su Giovanni Simeone, la partita si è nettamente messa in favore degli azzurri, che poi hanno sbancato l’Ibrox Stadium.

(Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

A commentare la sfida per i padroni di casa è stato il terzino Borna Barisic, che ai microfoni di Glasgow Times ha dichiarato:

“C’è stata aggressività, ma è difficile difendersi contro il Napoli che ha tanta qualità. Siamo molto delusi, ma in questa sconfitta ci sono anche cose positive. Abbiamo provato ad adattarci all’avversario, come facciamo sempre, lo decide l’allenatore. Possiamo imparare tanto da questo k.o. e portarcelo dietro nella prossima partita, in Champions League il livello è più alto e le partite sono sempre difficili”.