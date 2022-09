Home » Copertina Calcio Napoli » Il Napoli abbatte i Rangers e supera la Lazio in una speciale classifica: il dato

Ieri sera, il Napoli ha giocato la seconda partita del Girone A di Champions League. Gli azzurri all’Ibrox Stadium di Glasgow hanno affrontato i Rangers e hanno strappato i tre punti. Il match è finito sul 3-0 e il risultato è stato deciso dalle reti di Politano, Raspadori e Ndombele.

Il Napoli, però, poteva tornare a casa un risultato molto più ampio: Zielinski, infatti, ha fallito per due volte l’occasione dal dischetto (il rigore era stato fatto ribattere ndr.) e sempre il polacco aveva colpito in pieno i legni della porta dopo soli due minuti di gioco.

Il Napoli, quindi, vince per 3-0 e vola in solitaria in testa al girone di Champions League con Liverpool e Ajax che seguono a tre lunghezze di distanza.

Napoli’s players celebrate the team’s third goal during the UEFA Champions League Group A football match between Scotland’s Rangers and Italy’s Napoli at Ibrox stadium in Glasgow, on September 14, 2022. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

La miglior partenza europea di sempre per un’italiana!

Stando a quanto riportato da Giuseppe Pastore, attraverso il proprio profili Twitter, questa sarebbe la miglior partenza di sempre per una squadra italiana in Europa. Il Napoli, quindi, supera la Lazio che nella stagione aveva iniziato con 2 vittorie, 6 gol fatti e 0 subiti.

Di seguito il tweet:

“6 punti, 7 gol segnati, 1 gol subito nelle prime due giornate: la partenza del Napoli è la migliore mai riuscita a una squadra italiana nella storia della Champions League (meglio anche della Lazio 2000-2001: 6 punti, 6 gol fatti e 0 gol subiti nelle prime due giornate)”.