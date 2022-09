Non solo Anguissa e Simeone, un altro azzurro resterà a Napoli durante la sosta

Nella giornata di oggi, è arrivata anche l’ufficialità: Giovanni Simeone, che negli ultimi mesi era entrato nel giro della Nazionale, resterà a Napoli durante la sosta delle Nazionali. Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, lo ha escluso dalla lista dei convocati per le amichevoli pre-Mondiali.

Stessa sorte per Frank Zambo Anguissa, che il CT del Camerun Song ha lasciato a casa per lasciare spazio ad altri calciatori, anche per gestirlo fisicamente in vista dei numerosi impegni anche in maglia azzurra.

Portogallo: non c’è Mario Rui, escluso dai convocati

Oltre ad Anguissa e Simeone, anche Mario Rui resterà a Napoli durante la sosta per le Nazionali, l’ultima prima dei campionati del Mondo.

Mario Rui (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il terzino è, infatti, stato escluso dal CT Fernando Santos in vista delle prossime due sfide di Nations League contro Repubblica Ceca e Spagna.

Di seguito, l’elenco completo dei giocatori convocati dal selezionatore lusitano:

Portieri

Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patrício (Roma).

Difensori

Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Tiago Djalo (LOSC Lille), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Centrocampisti

João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Vitinha (PSG) , William Carvalho (Real Betis)

Attaccanti

Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers), João Félix (Atlético Madrid), Rafa Silva (SL Benfica), Rafael Leão (Milan) e Ricardo Horta (Braga).