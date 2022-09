Home » News Calcio Napoli » Italia Under 18, il CT Franceschini convoca un azzurrino!

In vista del doppio impegno contro la Nazionale della Serbia, il commissario tecnico dell’Italia Under 18 Daniele Franceschini ha stilato la lista dei ventidue calciatori convocati in maglia azzurra.

Presente anche il giovane di proprietà del Napoli, Luigi D’Avino, difensore classe 2005 che milita nella Primavera del club azzurro. Di seguito, l’elenco completo dei convocati per le sfide in programma allo Stadio “Gran Sasso d’Italia” de L’Aquila, mercoledì 21 e sabato 24 settembre:

Portieri

Federico Magro (Lazio), Francesco Borriello (Parma), Alessandro Calligaris (Inter)

Difensori

Nicolò Serra (Torino), Marco Palestra (Atalanta), Filippo Calixte Mané (Borussia Dortmund), Saer Diop (Bologna), Saverio Domanico (Juventus), Luigi D’Avino (Napoli), Alessandro Milani (Lazio)

Centrocampisti

Fabio Parravicini (Spal), Antonio Troise (Lazio), Diego Ripani (Juventus), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Lorenzo Graziani (Roma), Kevin Bruno (Sassuolo), Daniele Quieto (Inter)

Attaccanti

Alessandro Bolzan (Roma), Francesco Pio Esposito (Inter), Enoch Owusu (Inter), Marco Delle Monache (Pescara), Francesco Presta (Fiorentina).

Il raduno del gruppo per la preparazione fisica è previsto per domenica 18 settembre, al Giulio Onesti di Roma.