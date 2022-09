Home » VIDEO Napoli » VIDEO | “A NAPOLI NON POTEVA FARLO”: il presidente del Toronto parla di INSIGNE!

L’avventura di Lorenzo Insigne al Toronto FC è iniziata nel migliore dei modi. L’ex attaccante e capitano del Napoli, infatti, ha collezionato con la squadra canadese 10 presenze tra campionato e coppa, ed è autore già di 6 gol (meglio di lui solo Bernardeschi a 8 gol realizzati ma con 4 rigori segnati).

Il presidente del Toronto FC è intervenuto ai microfoni di Dazn in occasione dello speciale dedicato ai tre italiani presenti nella squadra: Insigne, Bernardeschi e Criscito. Ecco le parole di Bill Manning:

“A Toronto la comunità italiana è fantastica, ci sono tanti calabresi e abruzzesi. Quando abbiamo parlato con Insigne per portarlo a Toronto, i napoletani che vivono in Canada erano già entusiasti. Hanno tutti un forte legame con la loro terra e ne vanno molto orgogliosi. Tutto è iniziato quando l’Italia ha vinto l’europeo.

Mi ricordo che ero seduto nel giardino di casa e sentivo i clacson delle macchine, perché tutti gli italiani sono usciti a festeggiare. La festa era soprattutto in Downtown e Little Italy. Insigne mi ha letteralmente detto che il suo desiderio qui a Toronto era quello di portare i suoi figli al cinema. Pensateci, a Napoli non poteva nemmeno andare al cinema”.

