UFFICIALE – Decisione a sorpresa del Camerun su Anguissa

Si avvicina sempre di più l’edizione del 2022 dei Mondiali, che quest’anno si svolgeranno in Qatar, in via eccezionale nel periodo invernale.

Per questo motivo, la Serie A resterà ferma per circa due mesi, scenario che ha praticamente la stagione abitudinaria, con tanti impegni ravvicinati tra campionato e coppa in pochissimo tempo.

Probabilmente è questa la motivazione per cui il Commissario Tecnico del Camerun, Rigobert Song, ha deciso di tenere fuori dai convocati il centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa.

L’ex Fulham non sarà disponibile, per scelta dello stesso tecnico, in vista delle amichevoli internazionali contro Uzbekistan e Corea del Sud, che anticipano i campionati del Mondo.

Tra i 26 giocatori all’appello del selezionatore Song, spiccano tra gli “italiani” Andre Onana (Inter), Enzo Ebosse (Udinese) e Martin Hongla (Hellas Verona).

Anguissa è ormai colonna portante di questo nuovo Napoli, con prestazioni di alto livello a cui il tecnico Luciano Spalletti difficilmente può fare a meno. Ecco che la possibilità di poter tirare un po’ il fiato può essere una buona notizia per il club azzurro.