Gli chiedono dello Scudetto: Ventura spiazza tutti sul Napoli!

Il Napoli quest’oggi scenderà in campo contro lo Spezia, dopo la trionfale serata di mercoledì sera nell’esordio in Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

La squadra di Luciano Spalletti è chiamata a imprimere continuitità anche nel cammino in Serie A, oltre che a rispondere alle inevitabili aspettative che, a questo punto, rischiano di farsi alte.

L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile, così come la consapevolezza che, nonostante i numerosi addii di questa estate, l’organico a disposizione del tecnico di Certaldo sia di massimo livello.

(Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Per molti, la squadra partenopea è in lizza anche per lo Scudetto, alla luce di quanto fatto vedere in questa primissima parte di stagione.

A tal proposito, è d’accordo l’ex Commissario Tecnico della Nazionale e primo tecnico dell’era De Laurentiis, Gianpiero Ventura che ai microfoni di Radio Crc ha dichiarato:

“Sarà una corsa a due, tra Napoli e Milan. Se la giocheranno fino alla fine con determinazione e continuità. Le altre non sono competitive come loro; Inter con diverse lacune e difetti, Roma, non competitiva per il titolo. Secondo me ci divertiremo tantissimo se continuano così“.