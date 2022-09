Raspadori non trattiene l’emozione: “Rimarrà impresso nella mia mente e nel mio cuore”

Il Napoli vince nel finale al Diego Armando Maradona grazie alla rete di Giacomo Raspadori – uomo partita – che parla ai microfono di Dazn. Ecco quanto evidenziato:

Il gol nel finale?

“Pazzesco, ho ancora i brividi, impressionante. Sono contento perché era una partita importante e abbiamo portato a casa i tre punti. Sono emozionato”.

Intervista a Dazn di Giacomo Raspadori, uomo partita

Raccontare le emozioni della partita?

“Sicuramente una delle più belle in assoluto. Ho appena iniziato, è un punto di partenza ma rimarrà impresso nella mia mente e nel mio cuore. Ne ho sbagliate due ma la squadra mi ha aiutato e sono riuscito a segnare”.



Sul possibile cambio?

“Sono stato fortunato, dai. Ero stanco alla fine, dopo il gol sono rimasto in piedi per miracolo, ma sono molto contento”.



In cosa dobbiamo lavorare per evitare di soffrire con queste squadre?

“Cercare di limare i dettagli, è quello che conta. Bisogna essere concreti nelle ripartenza e nelle marcature preventive. Poi noi dobbiamo fare di più, dobbiamo creare più situazioni per essere pericolosi”.



Come mi sono integrato?

“La fortuna che ho avuto è di aver incontrato bravissime persone oltre che grandi giocatori. Sono stato fortunato, per un ragazzo come me che ha entusiasmo ma è molto timido questo aiuta e sono contento della scelta che ho fatto, la rifarei”.