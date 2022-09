LIVE PRIMAVERA – Napoli-Roma 0-2 (2′ Cherubini, 4′ aut. Barba): fine primo tempo

52′ – Termina la prima frazione di gioco.

51′ – Si continua a giocare, Keramitsis a terra dopo il fallo subito da Rossi nell’area di rigore giallorossa.

48′ – Ancora occasione Roma! La Roma è in forcing, questa volta prova il tiro Cassano.

47′ – Occasione Roma! Contropiede dei giallorossi che termina con il tiro di Satriano.

45′ – Il direttore di gara concede 5 minuti di recupero.

45′ – Occasione Napoli! Rossi si accende e sfiora la rete con un bel tiro dalla distanza.

42′ – Occasione Roma! Risponde la Roma con il tiro a giro di Tahirovic che termina di poco fuori lo specchio della porta.

41′ – Occasione Napoli! Si accende Lamine che arriva sul fondo e prova a servire Rossi che, però, viene anticipato dal portiere avversario in uscita.

39′ – Ammonito Iaccarino.

37′ – Occasione Roma! Da sviluppo di calcio d’angolo prova il tiro al volo Cherubini.

34′ – Ammonito Oliveiras.

29′ – Cooling break concesso dal direttore di gara.

26′ – Ammonito Cherubini dopo l’intervento duro di Cherubini su Barba.

17′ – Azione pericolosa della Roma fermata da un intervento decisivo di Acampa.

15′ – Ammoniniti Obaretin e Tahirovic.

14′ – Schermaglie in campo tra i giocatori, il direttore di gara chiama a sé Obaretin e Tahirovic dopo lo scontro avvenuto.

4′ – RADDOPPIO ROMA! AUTORETE BARBA! Ancora Roma, questa volta Napoli sfortunato e autorete di Barba su calcio d’angolo.

2′ – GOL ROMA! CHERUBINI! Subito in vantaggio i giallorossi con Cherubini che batte Boffelli dopo appena due minuti.

1′ – Iniziata la partita, batte prima il Napoli.

PRIMO TEMPO

ORE 11.00 – Le squadre scendono in campo.

ORE 10.30 – Le formazioni sono in campo per il riscaldamento. Calcio d’inizio previsto per le ore 11.

NAPOLI ROMA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Dopo le sconfitte subite con Liverpool, Frosinone e Sassuolo la squadra di Frustalupi è chiamata a fare risultato e a fare punti contro una Roma che non ha perso da inizio stagione e che viene da tre vittorie e un pareggio. Allo stadio anche Matteo Marchisano, in stampelle, a seguire i compagni di squadra.

NAPOLI (3-4-2-1):Boffelli, Barba, Acampa, Lamine, Nosegbe, Obaretin, Spavone, Iaccarino, Rossi, Gioielli, Marranzino.

A disposizione: Turi, Lettera, Pesce, Pontillo, Lorusso, De Pasquale, D’Avino, Mazzone, Russo, Sali. Allenatore: Frustalupi.

ROMA (4-3-3): Baldi, Missori, Chesti, Cherubini, Pisilli, Cassano, Keramitsis, Oliveiras, Faticanti, Satriano, Tahirovic.

A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Ubert-Jacquemin, Vetkal, Padula, Pellegrini, Koffi, D’Alessio, Majchrzak, Louakima, Falasca, Ciuferri, Graziani, E Costacesco. Allenatore: Guidi.