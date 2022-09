Jesus leader vero: “Raspadori? Deve essere capace di non farlo accadere in campo”

Nel post-partita di Napoli-Spezia interviene il difensore azzurro Juan Jesus ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato:



Partita vinta all’ultimo minuto?

“Punti importanti per la classifica, ora abbiamo due giorni e dobbiamo recuperare per la Champions. Se ricordiamo bene l’anno scorso abbiamo perso questa partita contro lo Spezia, vincere oggi dà un segnale molto importante. Dobbiamo migliorare perché possiamo dimostrare ancora di più al nostro livello”.

Con le piccole la palla non gira veloce?

“Ci sono squadre che scelgono di giocare così, hanno paura di uscire. Si chiudono e giocano in contropiede. Con il Liverpool è stato diverso perché non ha paura di uscire. Non è bello, non è divertente e non è uno spettacolo per i tifosi. Noi dobbiamo imparare a creare tanto così poi troviamo il gol”.



Squadra emotiva e salto di qualità?

“Per fare il salto di qualità forse è anche questione di esperienza: vedi Raspadori che è giovane e forte, ma le sente tanto queste partite. Bisogna crescere e imparare, non bisogna rimanere in balia di ciò che si fa bene o male, se si sbaglia bisogna riprovare e non mollare”.