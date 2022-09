VIDEO | Caso Antoine, parla il papà del piccolo tifoso

Venerdi 9 settembrea Palazzo San Giacomo il sindaco Gaetano Manfredi e il consigliere comunale Luigi Musto, hanno ricevuto la visita del piccolo tifoso azzurro Antoine e di suo padre, protagonisti di uno spiacevole episodio nella partita del Napoli a Firenze in cui gli fu consigliato dagli steward, in un settore dello stadio Franchi, di girare al contrario la maglia del Napoli per evitare possibili contestazioni. Dopo aver assistito allo Stadio Maradona alla partita di Champions League contro il Liverpool, sono stati accolti in Comune per ricevere una medaglia celebrativa e per sentire la vicinanza delle Istituzioni, già manifestata nell’immediatezza del fatto, all’insegna dello sport come fattore di aggregazione e rispetto.

