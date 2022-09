Home » News Calcio Napoli » Lavezzi per Napoli: “Sempre bello tornare in questa città! Ringrazio tutti per l’accoglienza”

Ezequiel Lavezzi nei giorni scorsi è tornato a Napoli, per commentare la sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool. L’ex calciatore argentino da quest’anno è entrato a far parte della squadra di Prime Video in occasione, per l’appunto, delle sfide di Champions trasmesse in esclusiva dall’emittente.

Sempre vivo l’amore tra il Pocho e la tifoseria azzurra, che lo ha reso omaggio per l’ennesima volta con diversi cori in occasione della sfida di mercoledi al Diego Armando Maradona.

Un legame toccante anche per lo stesso Lavezzi, che sui social non ha sprecato occasione per mostrare a tutti la sua gioia in quello che, ai suoi tempi, era lo stadio San Paolo e che oggi porta il nome di Diego Armando Maradona.

(Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“Il Napoli è sempre nel mio cuore. Niente di più bello che tornare nel luogo in cui ero molto contento. Sono molto felice di essere stato invitato a partecipare come commentatore alla partita Napoli-Liverpool! Grazie a tutti per l’accoglienza e l’affetto allo stadio. È stato molto bello essere presenti a questo importante trionfo del Napoli”.