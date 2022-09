VIDEO – Caso Antoine: cerimonia a palazzo San Giacomo, il racconto del padre

Una squallida, l’ennesima, scena raccapricciante nei nostri stadi che, questa volta, si è trasformata in un gran bel lieto fine. Questa è la storia del piccolo Antoine, protagonista suo maldgrado degli episodi dello stadio Artemio Franchi, in occasione della sfida Fiorentina-Napoli.

La storia ha fatto fin da subito il giro del web ed è arrivata anche alla società azzurra, che subito si è attivata per regalare un sorriso al piccolo tifoso.

Antoine, questa mattina, è stato ospite della squadra di Luciano Spalletti al Konami Training Center: foto, autografi e anche qualche calcio al pallone insieme ai calciatori per il piccolo, così come testimoniato dalle immagini divulgate dalla società in mattinata.

Nel pomeriggio, inoltre, il bambino e suo padre, presente nella sera del brutto accaduto, sono stati ricevuti dall’Amministrazione comunale di Napoli a palazzo San Giacomo dal sindaco Gaetano Manfredi.

A margine della cerimonia, il padre ha ricostruito quanto accaduto e le emozioni vissute in questi giorni, fino ad arrivare alla grande gioia vissuta oggi.

Di seguito, il video dell’intervista: