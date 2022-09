Napoli-Liverpool, rischio forfait: Klopp in ansia

Alle porte del match di Champions League tra Napoli e Liverpool i Reeds si preoccupano per la possibile assenza di un giocatore. Nel derby di Premier League Everton-Liverpool, infatti, Carvalho è dovuto uscire anzitempo per un infortunio che ha preoccupato da subito l’ambiente.

FOTO GETTY – Carvalho Liverpool

In mattinata il Liverpool ha rilasciato alcune dichiarazioni di aggiornamento sul sito ufficiale sulla condizione fisica del giocatore. Ecco quanto evidenziato: “Jürgen Klopp è fiducioso che l’infortunio di Fabio Carvalho durante il derby di sabato non sia grave. Il centrocampista è uscito all’intervallo del match del Goodison Park a causa di uno scontro di gioco che ha interessato la gamba. Carvalho sarà valutato prima della trasferta della prossima settimana per l’esordio della fase a gironi di Champions League con il Napoli. Klopp, nella conferenza post-match, ha dichiarato: ‘Non è grave. Penso che abbia provato molto dolore, l’infortunio ha interessato il muscolo sopra il ginocchio e dopo non riusciva più a piegare la gamba. Quando il muscolo si gonfia non c’è spazio per altro. Dobbiamo vedere quanto velocemente si risolverà. Abbiamo visto che ha provato a giocare ma si vedeva che non riusciva a correre correttamente. Abbiamo solo aspettato l’intervallo e poi abbiamo fatto il cambio con Bobby'”.