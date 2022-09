Verso Napoli-Liverpool: dove alloggeranno le due società, i dettagli

Il debutto in Champions League è ormai alle porte: il Napoli affronterà in casa, allo Stadio Diego Armando Maradona, il Liverpool di Jürgen Klopp il 7 settembre. Ecco allora, a due giornate dalla partita, che si iniziano a delirare i programmi del pre-partita con annesse sedi nelle quali risiederanno le squadre. Il Napoli conferma l’Hotel Serapide di Pozzuoli, nel quale si fermerà la sera prima del match.

Hotel Caracciolo, prima scelta del Liverpool come sede pre-partita

Napoli-Liverpool: gli hotel delle due squadre

Diversi i piani dei Reeds che hanno dovuto ridisegnare il programma. Inizialmente avevano scelto l’Hotel Caracciolo nel centro storico di Napoli, ma l’enorme affluenza di turisti nella città partenopea ha costretto l’albergo la dirigenza della società inglese a modificare i propri piani e virare verso l’Hotel Vesuvio, in via Partenope.

La squadra e tutto lo staff prenderà un volo charter da Liverpool, atterrando in serata a Napoli e spostandosi direttamente nella sede dell’albergo. Da lì, Klopp e un giocatore del Liverpool si sposteranno allo stadio per la rituale conferenza stampa delle 20.00, mentre il resto della squadra rimarrà in hotel.