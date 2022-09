Home » News Calcio Napoli » L’ex allenatore del Napoli torna in Serie A: allenerà il Monza

L’avventura di Giovanni Stroppa al Monza potrebbe essere ai titoli di coda. Secondo quanto riportato dal giornalista nonché esperto di calciomercato Paolo Bargiggia, il Monza starebbe valutando nuovi profili per il ruolo di allenatore dopo i punti persi con Roma, Udinese, Napoli e Torino.

Nonostante le dichiarazioni dei dirigenti a favore di Stroppa, la società attenderà l’esito della partita con l’Atalanta per fare le sue valutazioni e decidere se proseguire ancora con Stroppa o iniziare un nuovo percorso con un nuovo allenatore.

FOTO GETTY – Donadoni, ex allenatore del Napoli

Ecco quanto dichiarato sul suo canale Twitter: “Scenari allenatori: Stroppa si gioca molto stasera in Monza-Atalanta: De Zerbi ha rifiutato; in pole Donadoni e idea alternativa Thiago Motta. Al Bologna, Sinisa Mihajlovic a rischio: De Zerbi in pole, Ranieri alternativa“.

Il nome più caldo dopo il rifiuto di De Zerbi – attualmente senza contratto dopo l’esperienza forte in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk – è quello di Donadoni, ex allenatore del Napoli, in caso di mancato accordo Galliani potrebbe virare su Thiago Motta.