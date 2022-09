Infortunio Lozano, parla il chirurgo: “Posso dirlo con certezza”

A “Punto Nuovo Sport Show“, programma radiofonico su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il chirurgo Angelo Cavallo che ha chiarito i tempi di recupero di Lozano dopo l’infortunio al volto occorsorgli durante Lazio-Napoli.

Infortunio Lozano

Napoli, infortunio Lozano: già disponibile per il Liverpool

Infortunio Lozano? “Il trauma cranico non commotivo non ha causato una perdita di coscienza e questa è stata già una buona notizia per il Napoli. I casi di Osimhen e di Ospina hanno insegnato tanto agli azzurri: lì lo spavento fu molto pesante, mentre questo è stato un caso molto più lieve. Il dottor Canonico ed il dottor De Luca sono stati molto attenti nel tirare subito fuori il calciatore dal campo dell’Olimpico ed evitare rischi”.

Lozano in dubbio contro il Liverpool? “Fortunatamente, da quanto sappiamo, è tutto ok: non c’è bisogno di maschere o di altro. Non c’è alcun rischio di non poter giocare o non potersi allenare, quindi non dovrebbero esserci ostacoli in vista dei prossimi impegni. Da un punto di vista medico, non c’è la necessità di essere cauti. È probabile che il ragazzo venga ulteriormente seguito, ma per come sono attualmente le cose ad oggi non vedo problemi”.

Demme? “I tempi di recupero per un infortunio simile sono tra le 4-5 settimane. È molto probabile che prima di questo periodo, sarà difficile vederlo in campo. Anche a guarigione della frattura c’è bisogno di risolvere e ridurre l’edema causato dalla distorsione”.