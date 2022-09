VIDEO | Napoli, presentata la lista Champions: un solo escluso

L’esordio nella UEFA Champions League 2022-23 del Napoli è previsto per mercoledì, nella sfida casalinga contro il Liverpool che inaugura il Girone A della massima competizione continentale per club.

I tifosi hanno già risposto ampiamente presente, con la vendita dei tagliandi che è letteralmente decollata in poche ore. Il pubblico delle grandi occasioni, dunque, per una sfida – quella contro la squadra di Jurgen Klopp – che è divenuta ormai un classico per la storia recente del Napoli in Champions League. Già nella stagione 2018-19 e 2019-20, gli azzurri hanno incontrato i Reds nella fase stagione.

Il club azzurro è stata l’ultima squadra tra le italiane a consegnare la lista Champions alla UEFA. Rimane fuori Diego Demme, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, mentre ci sono Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano.

Di seguito, l’elenco completo dei calciatori:

Portieri: 1 Meret, 16 Isadiak, 30 Sirigu. Difensori: 3 Kim, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 13 Rrahmani, 17 Olivera, 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 59 Zanoli. Centrocampisti: 7 Elmas, 20 Zielinski, 68 Lobotka, 70 Gaetano, 91 Ndombele, 99 Anguissa. Attaccanti: 9 Osimhen, 11 Lozano, 18 Simeone, 21 Politano, 23 Zerbin, 77 Kvaratskhelia, 81 Raspadori.

#napoli #sscnapoli #seriea #championsleague #liverpool #klopp #champions #maradona #lazio #kvaratskhelia #spalletti #kim #demme #gaetano #zerbin #osimhen #raspadori

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/7SdKWDO

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I