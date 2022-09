“È da Ufficio Indagini!” – Bargiggia non ci sta: l’attacco a Sarri

Siamo solo alla quinta giornata, ma non per questo le polemiche si fanno meno intense. Gli strascichi lasciati da Lazio-Napoli erano già evidenti ieri sera, tuttavia è nella giornata di oggi che si sono ulteriormente inasprite.

È infatti arrivata una nota ufficiale della Lazio, in cui la società biancoceleste si dichiarava decisamente insoddisfatta dell’operato arbitrale. Questo è solo un estratto (qui la nota completa): “Sul risultato di ieri pesano anche episodi che riguardano la direzione di gara. In primis, la scelta dell’arbitro di non concedere il calcio di rigore per una gomitata a Lazzari in area di rigore“.

Mario Rui Lazzari

Anche Patric, difensore della Lazio, non si è risparmiato, scagliandosi per lo stesso motivo contro il direttore di gara Sozza, reo a suo dire di non essere nemmeno andato a consultare il VAR.

Chi sembra invece pensarla diversamente è il noto giornalista Paolo Bargiggia, che tramite il proprio sito ufficiale ha espresso parole pesanti verso Maurizio Sarri, che nel post partita ha definito la direzione arbitrale scarsa. Questo il pensiero di Bargiggia:

“Le dichiarazioni di Sarri sulla presunta malafede degli arbitri e del Sistema dopo Lazio-Napoli sono da Ufficio Indagini. Meriterebbero inoltre una squalifica pesante. Queste parole dimostrano anche la mancanza di cultura sportiva da parte di allenatore rimasto provinciale“.