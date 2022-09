Napoli-Lecce, è successo nel settore ospiti del Maradona: la nota del club giallorosso

Dopo le dilaganti vittorie iniziali contro Verona e Monza, per il Napoli sono arrivati altrettanti pareggi consecutivi, prima con la Fiorentina, poi in casa contro il Lecce, che certamente ha lasciato maggiormente l’amaro in bocca.

La società salentina, tramite una nota ufficiale, ha voluto segnalare alcuni disagi organizzativi relativi al settore ospiti, in seguito alle molte segnalazioni che il Lecce ha ricevuto dai propri tifosi. Di seguito il comunicato:

FOTO: Getty – Napoli Lecce

L’U.S. Lecce, preso atto delle numerosissime segnalazioni ricevute dai propri tifosi che hanno partecipato alla gara Napoli-Lecce del 31/8 u.s., nel settore ospiti – anche in considerazione del coinvolgimento di famiglie con al seguito giovanissimi tifosi – ha ritenuto opportuno segnalare agli organismi competenti alcuni disagi organizzativi, che hanno interessato gli occupanti di detto settore.

La scrivente auspica che la segnalazione di tali criticità, unica iniziativa nella disponibilità dei club, rappresenti un momento costruttivo, al fine rendere la fruizione dell’evento calcistico più agevole e accessibile anche in trasferta, da parte di tutti quei tifosi che rispettano le regole e che si attengono scrupolosamente alle prescrizioni che regolano l’accesso allo stadio”.