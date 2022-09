VIDEO | RETROSCENA NAVAS, IL MOTIVO DEL MANCATO ARRIVO!

Il Napoli ha chiuso il mercato con otto acquisti e nove cessioni. Tutti i giocatori che sono partiti nel corso dell’ultima sessione, sono stati sostituiti e alcuni innesti come Kim e Kvaratskhelia hanno già fatto intravedere le loro qualità.

Secondo molti, però, quello che è mancato in casa azzurra è la ciliegina sulla torta. Per lunghi tratti si è pensato che questa potesse essere l’arrivo dal PSG di Keylor Navas, ma così non è stato.

Nonostante un accordo trovato con il giocatore, è mancato l’accordo tra il portiere e il PSG sulla buonuscita. Nei giorni scorsi si pensava che la distanza da colmare fosse ampia, ma l’edizione odierna del quotidiano L’Equipe rivela le cifre di un affare mancato. “Il Napoli gli avrebbe spalmato lo stipendio su tre stagioni, il portiere avrebbe rinunciato a 1 milione ma il Psg si è rifiutato di versare il resto. Il giocatore aveva concordato con il club italiano un contratto di 3 anni che gli avrebbe fatto perdere 1,5 milioni di euro rispetto a quello che riceve al PSG. Keylor Navas ha quindi accettato di rinunciare a 1 milione di euro, ma sperava che il PSG gli desse i restanti 500 mila euro. Antero Henrique, d.s. dei parigini, non si è voluto smuovere di un centimetro, costringendo così il costaricano a rimanere a Parigi facendo saltare l’affare per 500 mila euro“.

