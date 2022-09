Navas-Napoli: alla base del mancato accordo una diatriba!

Keylor Navas, probabilmente, è stato l’unico obiettivo mancato da parte di Cristiano Giuntoli nella sessione di mercato estiva appena conclusa.

Il d.s. del Napoli aveva trovato l’accordo con il giocatore che però non è riuscito a liberarsi con il PSG. Il club francese non ha voluto garantire al portiere costaricano la buonuscita che avrebbe coperto la riduzione dell’ingaggio.

Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale, ha provato a spiegare i motivi alla base del mancato approdo in maglia azzurra di Keylor Navas e ha svelato anche alcuni retroscena relativi agli ultimi giorni della trattativa.

Keylor Navas Napoli (Getty Images)

Saltato Navas al Napoli: al PSG non c’è linea unica!

Di seguito quanto si legge sul sito di Pedullà:

“Keylor Navas e il Napoli: un matrimonio rinviato, da celebrare possibilmente già a gennaio. Alex Meret e il Napoli: un rinnovo molto presto da approfondire, visto che il contratto è in scadenza. Magari per un solo anno, 30 giugno 2024, al massimo due. La strada è questa, ma ci sono alcune cose da raccontare e da approfondire”.

“Il Paris Saint-Germain ora ha due anime, quella di Antero Henrique e quella di Campos. Entrambi si occupano di mercato, ma con linee non sempre convergenti. Anzi. Galtier si aspettava un difensore centrale in più, ma parlare di un possibile assalto a Skriniar nelle ultime 48 sarebbe come avere la presunzione di scalare la Torre Eiffel a piedi nudi. Antero Henrique è lo stesso direttore sportivo del Porto che fece impazzire la Juve per Alex Sandro fino all’ultimo secondo prima di liberarlo, malgrado un contratto in scadenza. Campos ha un’altra filosofia e probabilmente avrebbe gestito in modo diverso la vicenda Navas”.

“Quest’ultimo ha voluto e vuole il Napoli con tutte le sue forze, ma quando ha intuito che si sarebbe andato al ballottaggio delle ultime 72 ore ha iscritto i figli a scuola, decidendo di restare a Parigi almeno fino a gennaio. Già, perché il Napoli sa che si tratta di una questione di tempo, la soluzione – ripetiamo – piace moltissimo a Navas. Il PSG avrà sul groppone circa 35 milioni lordi fino al 2024, le incomprensioni tra Antero Henrique e Campos continueranno, magari a gennaio il club francese sarà costretto a fare quanto non ha voluto fare negli ultimi 10 giorni di agosto”.