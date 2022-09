VIDEO | RINNOVO MERET, RIAPERTE LE TRATTATIVE: LE ULTIME

La chiusura del calciomercato, non ha permesso a Giuntoli di regalare a Spalletti l’ultimo tassello che aveva chiesto il tecnico di Certaldo. Keylor Navas, infatti, è rimasto al Paris Saint Germain e quindi, a difendere la porta azzurra ci sarà Alex Meret.

Il portiere friulano ha vissuto un’estate travagliata. Inizialmente, si pensava alla sua permanenza da titolare dopo la partenza di Ospina. Il giocatore, infatti, aveva anche raggiunto un accordo per rinnovare fino al 2027. Successivamente, le voci su un possibile arrivo di Navas, però, avevano fatto arenare la trattativa e Meret è stato al centro di numerose voci di mercato.

L’arrivo del portiere costaricano è però saltato e il Napoli è pronto a blindare definitivamente il proprio numero 1. Questa mattina è giunta la notizia di un riavvicinamento tra le parti e di un incontro già in programma tra il d.s. Giuntoli e l’agente del giocatore, Federico Pastorello.

Ora emergono ulteriori novità sul fronte rinnovo. Stando a quanto affermato dal collega della Rai, Ciro Venerato, il Napoli proverà a riallacciarsi al discorso rinnovo fatto all’inizio dell’estate, presentando un’offerta da 1,2 milioni a stagione più 300mila euro di bonus. Meret non ne ha mai fatto una questione di soldi ed è molto probabile che, senza l’arrivo di Navas, sia pronto a firmare il prolungamento del contratto.

#meret #napoli #sscnapoli #seriea #calciomercato #mercatonapoli #calciomercatonapoli #spalletti #delaurentiis #giuntoli #kepa #navas

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/Q1iBmHt

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I