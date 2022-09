CR7-Napoli: l’offerta era arrivata, ma gli azzurri hanno rifiutato! Il retroscena

Cristiano Ronaldo al Napoli è stato il tormentone degli ultimi giorni del mercato azzurro. Il fuoriclasse portoghese non aveva alcuna intenzione di restare al Manchester United e soprattutto voleva giocare la Champions League.

Jorge Mendes, potente agente del numero sette, ha provato a piazzarlo in giro per l’Europa, ma Ronaldo ha ricevuto solo rifiuti. Tra le squadre a cui è stato proposto, il Napoli, però, non ha chiuso le porte a Ronaldo, ma aspettava un’offerta multimilionaria.

L’idea di Mendes era quella di portare Osimhen a Manchester per una cifra superiore ai 100 milioni e il prestito di Ronaldo come contropartita; inoltre, l’ingaggio di CR7 sarebbe dovuto essere pagato quasi interamente dai Red Devils.

Il tutto si è concluso in un nulla di fatto. Osimhen è rimasto al Napoli e Ronaldo a Manchester perchè questa offerta non è mai arrivata, o meglio, non è mai arrivata in questi termini.

Secondo quanto afferma l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, infatti, sarebbe arrivata un’offerta a Aurelio De Laurentiis, ma ampiamente al ribasso.

Secondo il quotidiano, il Manchester United si sarebbe spinto ad offrire circa 80 milioni di euro per Osimhen e avrebbe proposto di pagare l’ingaggio di Ronaldo solo al 50%.

A queste condizioni, gli azzurri non si sono nemmeno seduti al tavolo della trattativa. L’obiettivo annunciato, infatti, era ridurre il monte ingaggi e l’arrivo di Ronaldo avrebbe pesato circa 17 milioni lordi nelle casse azzurra.