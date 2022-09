Home » News Calcio Napoli » Lazio: un assente eccellente nell’allenamento odierno, è in forte dubbio per il Napoli

Domani il Napoli di Luciano Spalletti, che quest’oggi ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia, affronterà la Lazio nel match in programma allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 20:45.

Un appuntamento a cui la squadra azzurra è chiamata a rispondere con positività dopo il doppio pareggio ottenuto contro la Fiorentina e il Lecce. D’altro canto, c’è in ogni caso la consapevolezza che quella di domani non sarà una trasferta semplice, dato anche il calibro dell’avversario.

Sarri recupera Romagnoli, il ‘suo fedelissimo’ verso il forfait

Nella sessione pomeridiano, Maurizio Sarri – il grande ex della sfida di domani sera – ritrova Alessio Romagnoli, che sembra essere recuperato in vista del match contro il Napoli.

Stando al punto fatto dalla redazione de lalaziosiamonoi.it, l’ex Milan si è fermato in tempo evitando la lesione e, dunque, risponderà presente domani sera.

Maurizio Sarri (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

In bilico invece l’attaccante Pedro, alle prese con i dolori alla caviglia e che non ha preso parte all’allenamento di quest’oggi a Formello. Lo spagnolo ootrebbe aver saltato la rifinitura per gestione, ma rimane in fortissimo dubbio la sua convocazione.