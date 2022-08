VIDEO | Primavera, Napoli-Sassuolo 2-3: le parole di Frustalupi

Gli azzurrini di mister Frustalupi, reduci dal successo nei confronti del Cesena ottenuto in extremis venerdì scorso, sono tornati in campo per sfidare il Sassuolo di mister Emiliano Bigica nella terza giornata del campionato primavera. I neroverdi sono indicati come una delle possibili sorprese di questo campionato, tant’è che nelle prime due giornate hanno pareggiato in trasferta con la Juventus e hanno battuto il Verona. Risultato amaro per gli azzurrini, con il Sassuolo che si è imposto per 3-2 a Cercola con un gol decisivo nei minuti di recupero.

