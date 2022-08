FOTO – La Curva B annuncia un nuovo coro, volantini distribuiti al Maradona

Si avvicina il calcio d’inizio di Napoli-Lecce, sfida valida per la quarta giornata di campionato. La squadra di Luciano Spalletti tenterà di ritornare subito alla vittoria dopo lo stop al Franchi contro la Fiorentina per 0-0, magari con l’obiettivo di agganciare in vetta il trenino delle squadre rimaste ancora imbattute in questa stagione, sino a oggi.

Il pubblico del Diego Armando Maradona, per questo motivo, è pronto a sostenere i propri beniamini: ottima la risposta, infatti, per la sfida contro i salentini da parte dei sostenitori azzurri, che stanno accorrendo in massa in questi minuti all’impianto di Fuorigrotta.

Questa sera è prevista, inoltre, una novità: la Curva B canterà un nuovo coro, così come dimostrato dai numerosi volantini distribuiti tra gli spalti e all’esterno dello stadio.

“Sei l’emblema della mia città, vinca o perda non perderà mai”, recita il nuovo coro che esordirà questa sera nelle mura amiche del Maradona, che spera di poter vivere una grande prestazione della squadra anche questa sera.