“Come fermare il Napoli”, la spiegazione di Baroni a DAZN!

Nel post-partita interviene ai microfoni l’allenatore del Lecce, Marco Baroni.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Voglia di non accontentarsi e sentirsi grandi?

“Noi siamo una squadra molto giovane, la più giovane, non c’è stato molto tempo per preparare questa gara. Ho scelto di fare molti cambi perché la nostra squadra deve giocare con ritmo. Ho un gruppo giovane, devono andare con personalità e coraggio. I primi minuti abbiamo fatto un po’ fatica, ma poi la squadra si è liberata finché hanno tenuto le energie. Non dimentichiamo che avevamo Pezzella alla prima partita: Giuseppe veniva da un periodo fuori rosa e da un infortunio. Non abbiamo molto tempo per lavorare, devono trovare la condizione giocando.”

La punizione di Zieliński ricorda il gol di Lukaku?

“No, è che eravamo mal posizionati, non è facile comunicare in quelle situazioni. I ragazzi devono imparare anche questo.

Lorenzo Colombo?

“Ha grande potenzialità, deve liberarsi della pressione e del carico. Dobbiamo centrarlo in quel ruolo, lui ha sempre giocato come seconda punta e deve prendere padronanza di questo nuovo ruolo come punta. Il gol non è una sorpresa, ha fatto un gran gol e ha fatto una buona prestazione”.

Prende parola Parolo: complimenti, questo è lo spirito giusto, il rischiare e provare anche il secondo gol. Non era facile perché hanno cambiato tutta la rosa.

“Sì, stiamo cercando di ricostruire un’identità, abbiamo una squadra giovane ma abbiamo voglia: corsa, intensità, voglia. La squadra è molto partecipativa, compresi i veterani che stanno dando esempio. C’è da lavorare, mettiamo alle spalle questo risultato e guardiamo avanti”.

Prende parola Ciro Ferrara: l’annullamento all’attacco della profondità di Osimhen, le vostre letture sono sempre state ottimali.

“Sì, sono d’accordo. Quando è entrato Lobotka abbiamo cercato di fermarlo, pressandolo e ingabbiandolo, poi tutto è stato più facile e anche dietro avevamo palloni più facili da leggere, ma la difesa è stata comunque brava perché l’attacco del Napoli è sempre forte”.