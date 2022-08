Balotelli al Sion, il messaggio di Montella sorprende tutti

Dopo il litigio avvenuto sotto gli occhi di tutti Vincenzo Montella sorprende e sui social saluta con affetto Mario Balotelli, augurandogli il meglio. La lite, avvenuta nel post-partita di Adana Demispor-Ümraniyespor, si era innescata dopo una palla persa di Mario sul finale di partite che rischiava di portare la squadra avversaria a pareggiare 1-1: non appena l’arbitro fischia, Montella corre verso di lui e gli punta il dito contro urlandogli qualcosa, la risposta di Super Mario fa surriscaldare ancora di più il tecnico che gli dà addosso. A dividere i due ci pensa lo staff della squadra e ciò che ne consegue è il video virale della discussione.

Montella su Instagram

Super Mario, però, non smette di sorprendere e sul rush finale di calciomercato cambia squadra, approdando in Svizzera, al Sion. Montella, ormai ex mister di Balotelli, non tarda a rispondere e spiazza tutti con un messaggio su Instagram nel quale usa parole d’affetto, nonostante i precedenti: “Caro Mario ti auguro un altro decollo in questa nuova tappa della tua carriera. Ricordati che hai tutto per ‘volare’ ancora. Una discussione tra uomini non cancella il nostro feeling e le soddisfazioni che abbiamo vissuto insieme all’Adana Demirspor. Ti seguirò da lontano: gol, assist, colpi di genio… Fai vedere chi sei. Un abbraccio dal tuo mister…”. Sembrerebbe, quindi, essere tornato il sereno tra i due fuoriclasse, con il mister che promette di seguirlo da lontano.