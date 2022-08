Navas-Napoli: spunta una nuova ipotesi su quando può arrivare

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato per definire le ultime trattative ancora in ballo. Sembra essere ormai ultimato il trasferimento di Fabian Ruiz al PSG, ma con il club francese c’è ancora altro di cui discutere. Resta ancora da definire, infatti, il colpo Keylor Navas, in stallo per le problematiche relative alla buonuscita del calciatore.

Il portiere costaricano ha un contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2024 con un ingaggio di 9 milioni l’anno, al quale il calciatore non intende rinunciare. Di contro, il club di proprietà qatariota continua con il braccio di ferro per non consentirgli tale buonuscita. L’accordo con il Napoli definito dall’agente Jorge Mendes prevede uno stipendio di 4 milioni per due anni.

Keylor Navas Napoli (Getty Images)

Chiusura del calciomercato? La nuova ipotesi

I tempi stringono, il mercato sta per concludersi, ma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta un’ipotesi che consentirebbe al Napoli di far arrivare Navas anche dopo il 1° settembre. Secondo quanto scritto, l’agente Mendes ha preso in considerazione anche un’ipotesi di scambio con una risoluzione di contratto che consentirebbe al portiere di tesserarsi oltre il termine del calciomercato.

Ad ogni modo bisognerebbe risolvere entro il 2 settembre per non restare fuori alla lista UEFA.