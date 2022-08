Home » Copertina Calcio Napoli » Politano non ci sta: “Quello che è successo a Firenze è stato vergognoso!”

Domani sera il Napoli affronterà il Lecce alle 20.45 al Maradona. Durante Radio Gol, Matteo Politano è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, tornando anche sui vergognosi episodi di Firenze. Di seguito le sue parole:

“0-0 di Firenze? Penso che con la Fiorentina sia stata una bella partita, molto bene anche l’arbitro che ci ha fatto giocare tanto fischiando molto poco.

Finché vengono presi di mira giocatori, allenatori eccetera siamo abituati. Quello che però è successo sugli spalti a quella bambina che ha dovuto vestire la sua maglia al contrario è veramente una vergogna.

Non sappiamo ancora chi giocherà con il Lecce, siamo tutti ancora sulle spine. Champions League? Dobbiamo giocarci le nostre possibilità nel girone, adesso però la priorità è la Lazio. Pensiamo ad una cosa per volta.

FOTO: Getty – Politano Napoli

Quella di domani sarà una sfida molto complicata, non sarà una passeggiata. Sapevamo fin dall’inizio che saremmo partiti bene, in ritiro abbiamo lavorato proprio per questo. Sono sicuro che faremo un grande campionato.

Quest’anno abbiamo nuovi calciatori da grandi numeri, il nostro calcio è offensivo e le qualità per far male alle altre squadre le abbiamo. I nuovi arrivati si sono inseriti alla grande, pian piano stanno imparando i nostri schemi ma sono calciatori giovani e hanno tanta voglia di mettersi in mostra.

Il mio sogno, un po’ come tutti i calciatori, è quello di vincere uno scudetto. Vogliamo migliorarci, fare un grande girone di Champions League e provare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione.

Contro il Lecce sarà importante sbloccare subito il match, quando in queste sfide non trovi subito la rete diventa più complicato portarsi in vantaggio“.