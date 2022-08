Home » Copertina Calcio Napoli » ULTIM’ORA – Fabian Ruiz-PSG: sta succedendo in questi minuti

Manca praticamente solo più l’ufficialità, ma ormai si può dire senza più alcun dubbio: Fabian Ruiz è ormai un ex giocatore del Napoli. Il contratto del centrocampista spagnolo con il club azzurro era in scadeva alla fine di questa stagione (giugno 2023): l’operazione di Cristiano Giuntoli si può dunque considerare un vero capolavoro.

Fabian Ruiz, di fatto, non ha mai iniziato la sua stagione con il Napoli, non venendo mai convocato da Luciano Spalletti per i primi impegni della stagione.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli

L’iberico, come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, sta sbarcando a Parigi insieme ai suoi agenti. Il 26enne, non appena avrà ottenuto l’idoneità dopo il superamento delle visite mediche, metterà presto la firma sul nuovo contratto, che lo legherà ai francesi fino al 2027. Al Napoli, sempre secondo il giornalista, andranno 23 milioni di euro.

Anche il tecnico del PSG Galtier, in conferenza stampa, ha confermato che “Fabian Ruiz non è ancora ufficiale, ma ci stiamo lavorando“: un altro segnale che manca pochissimo per la chiusura dell’affare.

Continua a rimanere invece in stand-by la situazione legata al futuro di Keylor Navas. Le trattative tra il Napoli e i parigini, infatti, proseguono senza sosta, ma al momento non c’è ancora il segnale per una possibile fumata bianca.