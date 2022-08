Cassano contro Maggio: arriva la risposta dell’ex Napoli

Antonio Cassano non perde mai occasione per far parlare di sé. Piaccia o non piaccia – difficile avere opinioni moderate in materia – l’ex fantasista di Roma, Real Madrid, Inter e Milan fra le altre è spesso protagonista di dichiarazioni sopra le righe.

Esempio lampante di ciò sono divenuti i suoi interventi alla Bobo TV, sempre senza mezzi termini, per i quali viene anche spesso parodiato (come in occasione dei suoi “Mi piace? No!”, divenuti terra fertile anche per migliaia di memes).

FOTO: Getty – Maggio Napoli

Nel mirino di Fantantonio questa volta è finito Christian Maggio. L’ex terzino del Napoli, attualmente impegnato in Serie B con il Vicenza, ha condiviso diverse volte lo spogliatoio della Nazionale con Cassano. I due sono stati anche compagni di squadra per una stagione: era il 2007/2008 ed entrambi vestivano la maglia della Sampdoria.

A proposito di quell’anno, in un video su Instagram l’ex Bari ha attaccato Maggio, dicendo che “In tutta la sua carriera ha fatto solo 5 gol, mentre con me alla Sampdoria ne ha realizzati 12 in una sola stagione“.

Prontamente è arrivata la risposta dell’ex azzurro, che ha ripreso il video postandolo sul proprio profilo e commentando così: “Siamo sicuri che di gol nella mia carriera ne ho fatti solo 5? O 12? Forse un po’ di più!“. Ad oggi, considerando tutte le competizioni, Maggio ha segnato 49 gol nel corso della sua carriera.