Report allenamento Napoli: la notizia sul centrocampista azzurro

Domani sera alle 20.45 il Napoli torna al Maradona. Gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno il Lecce di Marco Baroni, attualmente sedicesimo in classifica avendo conquistato appena un punto nelle precedenti tre gare, pareggiando 1-1 nell’ultima partita contro l’Empoli, giocata domenica scorsa.

In vista della quarta giornata di Serie A, anche oggi gli azzurri si sono ritrovati all’SSCN Konami Training Center per la consueta seduta di allenamento. In vista della partita contro i salentini sono tutti disponibili, tranne Diego Demme che, come riferito dalla società nel report dell’allenamento, ha svolto delle terapie.

FOTO: Getty – Napoli Demme

Per tutti gli altri calciatori azzurri invece non ci sono particolari problemi. Come recita il report della SSC Napoli, “La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco, mentre successivamente è stato svolto un lavoro tecnico ed esercitazioni al tiro. L’allenamento si è concluso con un lavoro tecnico tattico e, come detto, con le terapie per Demme, evidentemente ancora non al top della forma.