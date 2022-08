Avversarie Champions League, niente Ziyech: il nuovo attaccante dell’Ajax arriva dal Siviglia!

Secondo Fabrizio Romano, giornalista nonché esperto di calciomercato, l’Ajax si starebbe informando per Lucas Ocampos del Siviglia come sostituto di Antony, poiché la trattativa per Ziyech non si sblocca. Ecco che, quindi, l’Ajax si muove su un nuovo obiettivo.

La notizia è stata divulgata sul suo profilo Twitter, dove precisamente dice: “Ajax ha dato il via ai colloqui ufficiali con il Siviglia per Lucas Ocampos, obiettivo principale per sostituire Antony, poiché l’accordo con Ziyech è ancora in stallo dalla scorsa settimana. Le trattative proseguiranno anche a livello personale. Hamstelaar, prima chiamata su Ocampos. Lavori in corso”.

FOTO GETTY – Ocampos Siviglia

L’attaccante, di origine argentina, ha 28 anni e milita nel Siviglia dal 2019. Arrivato dal Marsiglia per 15 milioni di euro, in tre anni ha collezionato 87 presenze con 14 reti. Ala sinistra, se necessario capace di giocare anche sul lato opposto per crossare di destro o rientrare con il mancino, essendo ambidestro.

Ocampos ha trascorso anche una breve avventura in Italia, prima al Genoa e poi al Milan, nel campionato 2016/2017 senza lasciare un grosso segno in nessuno dei due club: collezionò 14 presenze e 3 reti nei rossoblù, mentre nessuna rete e 13 presenze nei rossoneri. Dal Milan è passato poi in Francia, al Marsiglia, per poi approdare nel Siviglia. Un giocatore, quindi, che ha conosciuto la maggior parte dei campionati maggiori e che potrebbe aver raggiunto la sua maturità.