Home » News Calcio Napoli » L’Ajax perde un pezzo pregiato: non affronterà il Napoli in Champions

Il 4 e il 12 ottobre il Napoli affronterà l’Ajax in Champions League. Gli azzurri, inseriti nel Girone A insieme ai lanceri, Liverpool e Rangers, esordiranno tra poco col botto tra più di una settimana, quando al Maradona arriverà la corazzata di Jurgen Klopp.

L’impegno europeo del Napoli proseguirà poi con l’ostica trasferta in casa degli scozzesi, seguita come detto dalla doppia sfida con l’Ajax: gli uomini di Spalletti disputeranno l’andata in trasferta e il ritorno in casa.

Per queste due sfide così importanti, che potrebbero risultare decisive in ottica qualificazione agli ottavi, gli olandesi non potranno contare su un loro pezzo pregiato, l’attaccante brasiliano Antony Matheus dos Santos.

FOTO: Getty – Antony Ajax

Da tempo era sulle sue tracce il Manchester United e, proprio dal sito ufficiale del club inglese, arriva l’ufficialità del trasferimento (previo superamento delle visite mediche).

“Il Manchester United ha raggiunto un accordo con l’Ajax per il trasferimento di Antony dopo che quest’ultimo avrà superato le visite mediche. L’accordo con il giocatore è stato raggiunto”. Non si parla ancora di cifre ufficiali, ma i costi dell’operazione dovrebbero aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro.

Motivo per cui, a questo punto, viene difficile pensare che gli inglesi possano investire la stessa cifra, se non superiore, anche su Victor Osimhen.