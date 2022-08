Abbonamenti Napoli, procede spedita la vendita: tre settori del Maradona sold out

Lo scorso 8 agosto il Napoli apriva la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023. Il difficile rapporto con i tifosi, per via delle cessioni di tanti big della scorsa stagione, avevano influito certamente sui numeri non troppo confortanti che, nei primi giorni, erano stati registrati.

All’inizio la differenza con le big di Serie A era abissale, considerando ad esempio gli oltre 40000 di Inter e Milan al 9 di agosto o i 36000 della Roma. Oggi, tuttavia, dopo i tanti acquisti arrivati dal calciomercato l’entusiasmo dei tifosi è elevatissimo, come ha dimostrato la grande affluenza anche per l’amichevole contro la Juve Stabia.

FOTO: Getty – Napoli Stadio Maradona

Domani alle 20.45 il Napoli affronterà il Lecce al Maradona, provando subito a tornare alla vittoria dopo lo 0-0 di Firenze. Non mancherà anche in questo caso l’apporto dei tifosi che, a livello di abbonamenti, stanno dando risposte molto importanti.

Sono infatti già andati sold out tre settori, vale a dire gli Anelli Superiori delle Curve e quello dei Distinti. Anche la Tribuna Nisida è agli sgoccioli, dato che rimangono ormai pochissimi posti disponibili (al prezzo di 770€). Disponibilità media per l’Anello Inferiore dei Distinti (390€), mentre ci sono ancora diversi posti negli Anelli Inferiori delle Curve (195€).