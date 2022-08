VIDEO – Cori anti-Napoli, lo sfogo di Salvatore Esposito: “Siete ignoranti, vergognatevi”

Fiorentina-Napoli porta con sé una serie di strascichi che non sembrano avere fine. Ad alzare la voce questa volta è Salvatore Esposito, attore italiano conosciuto per il ruolo di Genny Savastano nella serie di Gomorra, che attraverso un video su Tiktok si sfoga contro una fetta di tifosi viola definita da lui ‘ignorante’ che da testimonianza di foto sembrerebbe aver costretto una bambina a indossare la maglia del Napoli al contrario perché nel settore viola dello stadio, una fetta che ha poi inneggiato all’eruzione del Vesuvio o che ha intonato cori razzisti e discriminatori. La didascalia è eloquente: “Il calcio in Italia, oggi. Se anche voi amate il calcio e siete stanchi di tutto questo URLATELO !!! Viva il calcio italiano sano”.

Queste alcune delle frasi pronunciate dall’attore durante il video: “L’Italia è il paese dove durante una partita di calcio una bambina è costretta a mettersi la maglietta della sua squadra del cuore al contrario perché potrebbero esserci problemi, […] dove un allenatore può essere schiaffeggiato sotto gli occhi di tutti e non succede niente, […] dove si possono inneggiare a catastrofi naturali, bombardamenti su città, insultare santi, discriminare razze, religioni. Poi prosegue distinguendo due tipi di tifoserie: “Noi tifosi perbene dobbiamo sopportare queste cose, parlo a nome di tutti i tifosi di tutte le squadre di calcio italiane, perché gli imbecilli ci sono ovunque. […] Noi tifosi perbene vogliamo goderci il gioco del calcio, vogliamo divertirci, vogliamo tifare per i nostri colori e per i nostri giocatori“. Salvatore conclude dicendo di essere un semplice tifoso che non vuole ergersi a paladino, “ma che vuole godere del suo sport preferito e che giovani si sentano liberi di tifare per la propria squadra senza nessun problema, senza doversi vergognare e senza dover mettere la maglia al contrario come ha fatto quella bambina”.