SKY UK – Cristiano Ronaldo al Napoli: “Ore caldissime”

Una delle trattative che maggiormente in queste ore sta infiammando tantissimi cuori napoletani è senza dubbio quella legata a Cristiano Ronaldo.

Il portoghese che la scorsa stagione ha lasciato la Juventus per ritornare al Manchester United, dopo una stagione altalenante culminata nella mancata qualificazione in Champions League, sembra voler cambiare nuovamente squadra soprattutto per giocare la competizione europea.

Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Siamo ormai giunti agli sgoccioli di questa sessione estiva e, nonostante Ronaldo avesse espresso il proprio malcontento già qualche tempo fa, a pochi giorni dalla chiusura del mercato il giocatore non ha ancora trovato una nuova soluzione.

Si è tanto parlato in questi giorni di un possibile scambio con i Red Devils: Ronaldo per Osimhen più una cifra intorno ai 100 milioni al Napoli ma, considerando la portata dell’operazione, è difficile che possa andare a buon fine nell’arco di pochissimi giorni.

Invece, rimbalza proprio in queste ore una notizia dall’ Inghilterra, stando a quanto riportato da Sky Sports Uk, due giornalisti, esperti di calciomercato, sono sicuri che la trattativa possa concludersi con esito positivo.

Di seguito quanto riportato:

“Kaveh Solhekol e Dharmesh Sheth credono che stiamo entrando in ore caldissime in relazione al futuro di Cristiano Ronaldo, con la squadra di Serie A Napoli fortemente collegata all’attaccante del Manchester United”.