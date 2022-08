Osimhen-United: novità dall’Inghilterra, arrivata la decisione del club inglese!

Le voci di Cristiano Ronaldo scuotono questi ultimi giorni in casa Napoli. Il procuratore dell’asso portoghese, Jorge Mendes, lavora per farlo andar via dal Manchester United, che nella prossima staigone non giocherà la Champions League.

Competizione che invece giocherà il club azzurro: motivo per cui, stando alle ultime voci, quella partenopea sarebbe una destinazione gradita al calciatore.

A fare il punto delle situazione è il tabloid britannico The Independent, spiegando come il Napoli e lo Sporting Lisbona siano rimaste le ultime alternative per CR7.

Qualsiasi scenario presupporrebbe un affare a titolo temporaneo, con lo United che paga una parte dello stipendio.

MANCHESTER, ENGLAND – AUGUST 22: Cristiano Ronaldo of Manchester United looks on during the Premier League match between Manchester United and Liverpool FC at Old Trafford on August 22, 2022 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

“Niente United per Osimhen”, la notizia

Secondo la medesima fonte, Victor Osimhen non approderà in Premier League (almeno per quest’anno). L’ingaggio del 23enne nazionale nigeriano, che ha segnato 18 gol in tutte le competizioni la scorsa stagione, richiederebbe un’offerta di oltre 100 milioni di sterline, con lo United che ha speso una cifra simile per Antony dell’Ajax. I contatti, di conseguenza, si sono concentrati su come tale accordo potrebbe essere più adatto al budget dell’estate 2023.

Il Napoli – si legge – non vuole neanche rinunciare a tutta la sua spina dorsale dello scorso anno, avendo già perso Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e Dries Mertens.