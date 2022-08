Tifosi Fiorentina contro Spalletti: cosa rischia il club viola? La risposta in diretta

Fanno ancora discutere le immagini che si sono viste ieri, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dopo il fischio finale di Fiorentina-Napoli. Forte la reazione da parte del tecnico azzurro Luciano Spalletti nei confronti di chi, per tutta la durata della sfida, lo ha ricoperto di insulti.

A tal proposito, è intervenuto l’ex procuratore aggiunto della FIGC, Marco Di Lello, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. DI seguito, quanto evidenziato:

“La Fiorentina rischia tanto dopo i fatti di ieri, almeno sulla carta. In teoria, rischierebbe anche qualche punto di penalizzazione. Vedendo le sentenze recenti, non credo si andrà oltre qualche migliaio di euro. Su questo proprio non capisco: le regole ci sono per farle rispettare, non vedo perché utilizzare sempre la mano leggera. Sul piano penale, la Questura di Firenze riuscirà certamente ad individuare e a punire questi tre sprovveduti che hanno vessato Spalletti per novanta minuti.

E il DASPO di 5 anni sarebbe anche una punizione fin troppo esigua. Sul piano sportivo, invece, andrebbe rivisto un po’ tutto. Non capisco perché in Italia si vada sempre con la mano leggera, a tollerare le tante idiozie che si vivono nei nostri stadi. Gli stadi devono essere luoghi per le famiglie e, invece, sono i genitori stessi a dare i segnali peggiori.

Bisogna intervenire in maniera drastica per ridurre questi fenomeni. Se si iniziassero a chiudere le curve in più casi, allora gli pseudo-tifosi starebbero molto più attenti. Le multe da 5mila euro fanno sorridere… E gli episodi continuano a replicarsi di domenica in domenica”.